Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о работе по подготовке к паводковому сезону в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Первым вопросом — паводок. Все мы видим угрозу подтопления. Полномочный представитель президента также проводит по этому поводу совещание. У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего Луховицы», — заявил Воробьёв.

Со своей стороны, министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов отметил, что на данный момент высота снежного покрова составляет 75 см при норме 25 см.

«Запас воды в снеге — 127 мм при норме 62 мм. Весеннее половодье ожидается выше нормы», — сообщил он.

В свою очередь, начальник управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин рассказал, что велика вероятность подтопления 226 населённых пунктов.

«Самая сложная паводковая обстановка может сложиться в Дубне, Истре, Одинцове и Луховицах», — заявил он.

В настоящее время Минтранс региона готовит технику для откачки воды, расчистки кюветов, вывоза снега.

Ранее в правительстве Курганской области заявили о совместной подготовке с Казахстаном к предстоящему паводку.