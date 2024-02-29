RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области рассказали о подготовке к паводку вместе с Казахстаном

Короткая ссылка
В правительстве Курганской области заявили о совместной подготовке с Казахстаном к предстоящему паводку.
В Курганской области рассказали о подготовке к паводку вместе с Казахстаном
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.

«Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — сказали в региональном правительстве.

Мониторинг уровня воды будет проводиться с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений.

Также сформируют дополнительные гидропосты.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили расписание проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В регионе проходит комплекс мероприятий, призванных защитить жителей во время половодья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить