В Курганской области рассказали о подготовке к паводку вместе с Казахстаном
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.
«Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — сказали в региональном правительстве.
Мониторинг уровня воды будет проводиться с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений.
Также сформируют дополнительные гидропосты.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили расписание проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В регионе проходит комплекс мероприятий, призванных защитить жителей во время половодья.