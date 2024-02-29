В Курганской области рассказали о подготовке к паводку вместе с Казахстаном

В правительстве Курганской области заявили о совместной подготовке с Казахстаном к предстоящему паводку.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный кабмин.

«Организовано взаимодействие с сопредельными регионами Российской Федерации и республикой Казахстан. Также будет проведено предпаводковое обследование гидротехнических сооружений области», — сказали в региональном правительстве.

Мониторинг уровня воды будет проводиться с помощью восьми постов гидрометеонаблюдений.

Также сформируют дополнительные гидропосты.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили расписание проверки гидротехнических конструкций водохранилищ и защитных дамб. В регионе проходит комплекс мероприятий, призванных защитить жителей во время половодья.