СК: дело о теракте возбуждено в Запорожской области после подрыва члена УИК

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте после подрыва в Бердянске Запорожской области автомобиля, в котором находилась член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Об этом сообщил Следственный комитет.

Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК России.

Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причастных к совершению этого преступления.

«Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия», — заявили в СК.

По версии следствия, под автомобиль женщины заложили самодельное взрывное устройство.

Оно сработало, как только она села в машину. От полученных травм она скончалась в больнице.