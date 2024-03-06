СК: дело о теракте возбуждено в Запорожской области после подрыва члена УИК
Об этом сообщил Следственный комитет.
Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК России.
Следователи проводят мероприятия, направленные на установление причастных к совершению этого преступления.
«Назначены и проводятся судебные экспертизы, в качестве свидетелей допрошены очевидцы происшествия», — заявили в СК.
По версии следствия, под автомобиль женщины заложили самодельное взрывное устройство.
Оно сработало, как только она села в машину. От полученных травм она скончалась в больнице.