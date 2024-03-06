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Из всех видов физической активности россиянки чаще всего выбирают йогу и фитнес

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В ходе недавнего исследования россиянки рассказали, какими видами спорта занимаются. Йога, включая такие её вариации, как пилатес, калланетика, стретчинг, стала самым популярным видом физической активности — её выбрали 25% респонденток.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Regions Development.

На втором месте по популярности у россиянок оказался фитнес (аэробика, шейпинг, джампинг) — его выбрали 20% россиянок. На третьем месте по популярности — лёгкая атлетика (бег, ходьба, прыжки, метание диска), набравшая 14% голосов.

В десятку самых популярных видов спорта также вошли танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовой спорт (3%), лыжный спорт (2%), стрельба (1%).

По данным опроса, 34% респонденток тренируются два-три раза в неделю, 17% — четыре раза и чаще. 27% тренируются раз в неделю, ещё 14% — один-три раза в месяц, 8% занимаются спортом «по настроению».

Ранее специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации, персональный тренер и инструктор групповых программ, автор программ домашних тренировок Ольга Дерендеева рассказала о пользе гимнастики для шеи на рабочем месте.

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