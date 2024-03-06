Из всех видов физической активности россиянки чаще всего выбирают йогу и фитнес
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Regions Development.
На втором месте по популярности у россиянок оказался фитнес (аэробика, шейпинг, джампинг) — его выбрали 20% россиянок. На третьем месте по популярности — лёгкая атлетика (бег, ходьба, прыжки, метание диска), набравшая 14% голосов.
В десятку самых популярных видов спорта также вошли танцы (13%), боевые искусства (10%), водные виды спорта (8%), игровые виды спорта (4%), силовой спорт (3%), лыжный спорт (2%), стрельба (1%).
По данным опроса, 34% респонденток тренируются два-три раза в неделю, 17% — четыре раза и чаще. 27% тренируются раз в неделю, ещё 14% — один-три раза в месяц, 8% занимаются спортом «по настроению».
Ранее специалист по адаптивной физической культуре, ЛФК и реабилитации, персональный тренер и инструктор групповых программ, автор программ домашних тренировок Ольга Дерендеева рассказала о пользе гимнастики для шеи на рабочем месте.