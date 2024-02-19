Врач Дерендеева посоветовала делать гимнастику для шеи на рабочем месте
- Gettyimages.ru
- © Johner Images
Синдром «компьютерной шеи» — боли, вызванные неправильным положением головы. Он возникает у 20—70% людей в мире, заявила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Как отметила специалист, есть ошибочное мнение, что во время работы в сидячем положении в офисе или на удалёнке наше тело отдыхает. Наоборот, оно испытывает огромную нагрузку, из-за которой появляются зажимы мышц и хронические боли.
Врач рекомендовала делать гимнастику для нижнего и верхнего шейных отделов позвоночника прямо за рабочим местом.
Она поможет вернуть голову в правильное положение и убрать напряжение в шее, заключила эксперт.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.