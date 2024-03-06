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На Урале похитили партию цветов на 1,8 млн рублей

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В Екатеринбурге директор крупной российской цветочной компании обратился в полицию с заявлением о том, что у него была украдена партия цветов на 1,8 млн рублей.
На Урале похитили партию цветов на 1,8 млн рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в Telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

По словам потерпевшего, товар надо было доставить из Челябинска в Омск и Новосибирск.

«На размещённое менеджером в интернете предложение о перевозке цветочной продукции откликнулся неизвестный, который представился работником транспортной компании. Стороны подписали договор. Однако в назначенный день водитель не доставил груз по месту назначения», — отмечается в сообщении.

В МВД рассказали, что злоумышленники, выдавая себя за заказчика, связались с перевозчиком и назначили ему новое место для выгрузки цветов в городе Екатеринбурге.

Позже они продали товар другому магазину приблизительно за 500 тыс. рублей.

Ранее опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники. Так,  директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть осторожными с предложениями о скидках и об акциях, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений.

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