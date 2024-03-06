Два жителя многоквартирного дома в Дагестане пострадали из-за взрыва газа

МВД по Республике Дагестан сообщило, что два человека пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Дербенте.

В ведомстве рассказали, что звонок о происшествии в Красноармейском переулке поступил в полицию примерно в 8:50 мск.

«В результате произошедшего двое жителей квартиры, где случилась трагедия, супруги 57 и 50 лет, госпитализированы», — сказано в заявлении.

На месте инцидента работают правоохранительные органы и МЧС.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон.