Два жителя многоквартирного дома в Дагестане пострадали из-за взрыва газа
- © ГУ МЧС России по республике Дагестан
В ведомстве рассказали, что звонок о происшествии в Красноармейском переулке поступил в полицию примерно в 8:50 мск.
«В результате произошедшего двое жителей квартиры, где случилась трагедия, супруги 57 и 50 лет, госпитализированы», — сказано в заявлении.
На месте инцидента работают правоохранительные органы и МЧС.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Севастополе взорвался газовый баллон.