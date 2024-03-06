При застройке района Южный порт используют стройматериалы из Москвы

В Москве при строительстве нового района на месте бывшей промзоны «Южный порт» используют до 95% материалов, произведённых на столичных заводах, заявил глава городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Это позволяет экономить средства при закупке и время на транспортировку, не снижая при этом качество строений», — сказал Овчинский.

Как отметил чиновник, застройщик нового квартала сотрудничает с шестью крупными столичными заводами по производству бетона.

Всего в Москве на производстве строительных материалов и конструкций специализируется более 340 предприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут ещё пять объектов недвижимости в разных районах города по программе создания мест приложения труда (МПТ).