При застройке района Южный порт используют стройматериалы из Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Это позволяет экономить средства при закупке и время на транспортировку, не снижая при этом качество строений», — сказал Овчинский.
Как отметил чиновник, застройщик нового квартала сотрудничает с шестью крупными столичными заводами по производству бетона.
Всего в Москве на производстве строительных материалов и конструкций специализируется более 340 предприятий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице возведут ещё пять объектов недвижимости в разных районах города по программе создания мест приложения труда (МПТ).