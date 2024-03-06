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В России 60% родителей школьников делают домашнюю работу вместе с детьми

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Новое исследование показало, что 60% родителей помогают делать уроки своим детям, большинство из которых — ученики 7—9 классов. Полностью самостоятельно выполняют домашнее задание 28% школьников.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование компании MAXIMUM Education.

Половина (52%) родителей заявили, что вынуждены помогать, поскольку ребёнок не справляется с уроками самостоятельно. Из них 48% иногда вынуждены выполнять задания за ребёнка.

Большинство (64%) признались, что устают, поскольку тратят много сил на занятия, 25% отметили ухудшение отношений с ребёнком на этом фоне. Лишь 9% сказали, что им легко делать «домашку» с ребёнком.

Ещё 40% родителей доверяют ребёнку сделать уроки, но контролируют результат, а также помогают справиться с заданиями, если ребёнок просит об этом.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой «Взгляд» выразил мнение, что возможность пересдать ЕГЭ поможет старшеклассникам справиться с волнением.

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