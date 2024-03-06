Дни проекта «Молодёжь Москвы» пройдут в столичных вузах и колледжах

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала о проекте «Молодёжь Москвы», презентации которого пройдут в городских вузах и колледжах 15 марта.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Впервые открытые презентации молодёжных программ прошли в московских вузах и колледжах в феврале 2023 года. С тех пор участниками таких интерактивов стали порядка 25 тыс. студентов. Новый сезон акции охватит больше 80 учебных заведений», — заявила Сергунина.

На днях проекта молодые люди узнают, как найти стажировку, временную или постоянную работу, ознакомятся с ресурсными центрами, образовательными программами и инициативами, ориентированными на молодёжь.

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