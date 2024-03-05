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Собянин рассказал об обучении реставраторов в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как готовят будущих реставраторов в столице.
Собянин рассказал об обучении реставраторов в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный блог мэра.

«По-настоящему серьёзная подготовка начинается с поступления в профильное среднее или высшее учебное заведение. Будущих реставраторов готовят свыше десяти учебных заведений», — заявил Собянин.

Он отметил, что ежегодно в Москве выпускается более 400 молодых реставраторов.

В 2021 году начал работать проект «Реставрационный кураториум», в котором приняли участие уже более 300 студентов, в том числе и на реальных реставрационных площадках столицы.

Также для молодых специалистов открыты конкурсы «Наследие» и «Московская реставрация».

Ранее Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации амбулаторного корпуса детской Морозовской больницы.

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