Собянин рассказал об обучении реставраторов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как готовят будущих реставраторов в столице.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на личный блог мэра.

«По-настоящему серьёзная подготовка начинается с поступления в профильное среднее или высшее учебное заведение. Будущих реставраторов готовят свыше десяти учебных заведений», — заявил Собянин.

Он отметил, что ежегодно в Москве выпускается более 400 молодых реставраторов.

В 2021 году начал работать проект «Реставрационный кураториум», в котором приняли участие уже более 300 студентов, в том числе и на реальных реставрационных площадках столицы.

Также для молодых специалистов открыты конкурсы «Наследие» и «Московская реставрация».

Ранее Сергей Собянин рассказал о предстоящей реставрации амбулаторного корпуса детской Морозовской больницы.