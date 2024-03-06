В Петербурге было доступно 104 тысячи вакансий в феврале

В Санкт-Петербурге в феврале разместили на 32,7% предложений о работе больше, чем годом ранее. Общее число вакансий достигло 104 тыс.

Особенно востребованы специалисты в сфере управления персоналом, информирует ИА «Росбалт» со ссылкой на сервис по поиску работы HeadHunter.

Количество предложений для специалистов рабочих профессий выросло на 51%, для работников сферы туризма и общепита — на 48%, для обслуживающего персонала — на 44%, для сотрудников транспортной сферы — на 42%.

Кроме того, число вакансий для ИТ-специалистов увеличилось на 16%, для фитнес-тренеров и инструкторов — на 15%.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что число самозанятых в Москве в 2023 году выросло на 329 тыс. и достигло 1,5 млн.