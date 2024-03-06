В удмуртском селе Шаркан завершили строительство спорткомплекса с бассейном
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В бассейне оборудовано четыре дорожки длиной 25 м. Одновременно могут заниматься до 50 спортсменов.
«Вся необходимая водная инфраструктура готова. В помещении не будет запаха хлора, потому что всё оборудование автоматизировано», — заявил главный инженер строительной компании Владимир Буянов.
В спорткомплексе, помимо занятий по плаванию, планируют проводить один из этапов тренировок для лыжников и легкоатлетов.
В перспективе спортивный объект передадут под руководство Регионального центра по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина.
Ранее в Москве рассказали, что строительство современного спорткомплекса «Максимум» с двумя бассейнами и ледовым полем в Южном Бутове близится к завершению.