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В удмуртском селе Шаркан завершили строительство спорткомплекса с бассейном

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В Удмуртии в селе Шаркан завершено строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном «Тулкым».
В удмуртском селе Шаркан завершили строительство спорткомплекса с бассейном
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В бассейне оборудовано четыре дорожки длиной 25 м. Одновременно могут заниматься до 50 спортсменов.

«Вся необходимая водная инфраструктура готова. В помещении не будет запаха хлора, потому что всё оборудование автоматизировано», — заявил главный инженер строительной компании Владимир Буянов.

В спорткомплексе, помимо занятий по плаванию, планируют проводить один из этапов тренировок для лыжников и легкоатлетов.

В перспективе спортивный объект передадут под руководство Регионального центра по лыжным гонкам им. Максима Вылегжанина.

Ранее в Москве рассказали, что строительство современного спорткомплекса «Максимум» с двумя бассейнами и ледовым полем в Южном Бутове близится к завершению.

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