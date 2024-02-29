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В Москве рассказали о ходе строительства спорткомплекса в Южном Бутове

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В Москве рассказали, что строительство современного спорткомплекса «Максимум» с двумя бассейнами и ледовым полем в Южном Бутове близится к завершению.
В Москве рассказали о ходе строительства спорткомплекса в Южном Бутове
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По словам главы Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, специалисты уже закончили устройство кровли и монтаж витражей. В текущий момент они выполняют фасадные работы и готовы приступить к монтажу декоративного фасада.

Готовность наружных инженерных сетей спорткомплекса составляет 50%, внутренняя отделка выполнена на 30%.

Новый спорткомплекс на Остафьевской улице откроется в первом полугодии 2025 года. Его смогут посещать порядка 1500 человек в сутки.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщал, что в шести районах Южного округа столицы по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) запланировано строительство новых детсадов, офисов, поликлиник, а также спорткомплекса, музея и торгового центра.

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