Матвиенко: Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры

Донбасс не должен быть местом для так называемого покаяния деятелей культуры, которые поменяли отношение к специальной военной операции. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания верхней палаты.

«Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место, куда направлять их для так называемого покаяния», — цитирует её ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что певец Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, но мало кто знает, сколько он всегда помогал.

В распоряжении RT оказалось видео выступления Филиппа Киркорова в городской больнице в Горловке.