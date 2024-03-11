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В Госдуме предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил исключить средства физлиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Копия письма на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время не подлежат страхованию денежные средства, размещённые иностранными агентами (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), сведения о которых содержатся в реестре иностранных агентов.

Данная норма была введена в законодательство в декабре 2022 года. С тех пор число физических лиц, признанных иностранными агентами, увеличилось более чем в два раза.

Данные лица продолжают получать средства из иностранных источников на ведение публичной антироссийской деятельности. Однако при наступлении страхового случая российское государство по-прежнему обязуется компенсировать данным гражданам денежные средства, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в нижней палате парламента обсудят запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам.

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