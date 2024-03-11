В Госдуме предложили ограничить страхование банковских вкладов для иноагентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил исключить средства физлиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов. Копия письма на имя председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время не подлежат страхованию денежные средства, размещённые иностранными агентами (за исключением физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей), сведения о которых содержатся в реестре иностранных агентов.

Данная норма была введена в законодательство в декабре 2022 года. С тех пор число физических лиц, признанных иностранными агентами, увеличилось более чем в два раза.

Данные лица продолжают получать средства из иностранных источников на ведение публичной антироссийской деятельности. Однако при наступлении страхового случая российское государство по-прежнему обязуется компенсировать данным гражданам денежные средства, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части исключения денежных средств физических лиц, признанных иностранными агентами, из системы страхования вкладов», — говорится в тексте обращения.

Ранее стало известно, что в нижней палате парламента обсудят запрет на выплату иноагентам гонораров по авторским правам.