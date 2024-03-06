Премию «Экология — дело каждого» поддержали более 80 вузов России
Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, большинство вузов-партнёров учитывают индивидуальные достижения участников премии при поступлении на все направления подготовки, а не только на специальности, которые связаны с экологией.
«Спасибо каждому вузу, кто нас поддержал. Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии», — отметила она.
Радионова добавила, что премия поможет детям, «горящим» темой экологии и желающим помогать природе, получать дополнительные баллы к ЕГЭ и предоставит им преференции при поступлении в лучшие вузы России. Образовательные учреждения начисляют от одного до десяти дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология — дело каждого».
Ранее президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране фонда экологических и природоохранных проектов.