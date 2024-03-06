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Премию «Экология — дело каждого» поддержали более 80 вузов России

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Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого», учредителем которой выступила Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, поддержали 87 вузов России. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

Как рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, большинство вузов-партнёров учитывают индивидуальные достижения участников премии при поступлении на все направления подготовки, а не только на специальности, которые связаны с экологией.

«Спасибо каждому вузу, кто нас поддержал. Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии», — отметила она.

Радионова добавила, что премия поможет детям, «горящим» темой экологии и желающим помогать природе, получать дополнительные баллы к ЕГЭ и предоставит им преференции при поступлении в лучшие вузы России. Образовательные учреждения начисляют от одного до десяти дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология — дело каждого». 

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал создание в стране фонда экологических и природоохранных проектов.

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