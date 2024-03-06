Россияне чаще всего выбирают Египет и ОАЭ для отдыха в мартовские праздники

Эксперты туристического рынка выяснили, какие направления стали самыми популярными у россиян в период мартовских праздников в 2024 году.

Так, Египет выбрали 24% туристов из России, ОАЭ — 19%, Таиланд — 18%, российские регионы — 14%, Турцию — 10%, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные страховой компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Средний чек за тур на курорты Египта составил 167 тыс. рублей (в прошлом году — 142 тыс. рублей). Самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 242 тыс. рублей.

Средний чек поездки на отдых внутри страны составил 62 тыс. рублей, на 23% дороже по сравнению с прошлым годом.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.