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Почти половина российских студентов проводят в интернете более четырёх часов в день

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Согласно новому исследованию, более 48,5% учащихся российских вузов проводят в интернете более четырёх часов в день.
Почти половина российских студентов проводят в интернете более четырёх часов в день
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Российский государственный социальный университет. В опросе участие приняли студенты РГСУ, ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, РГГУ, РЭУ имени Плеханова и др.

По словам 42,4% опрошенных, они проводят в соцсетях и на сайтах три — четыре часа. Ещё 9,1% — менее трёх часов в день.

Как утверждают 85% студентов, для них не составит труда сократить время пребывания в интернете.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, в каком возрасте российские студенты планируют создать семью, а также сколько детей хотят в будущем.

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