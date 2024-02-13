Российские студенты рассказали, в каком возрасте планируют создать семью

Аналитики провели опрос и выяснили, в каком возрасте российские студенты планируют создать семью, а также сколько детей хотят в будущем. Результаты исследования, проведённого в Российском государственном социальном университете, есть в распоряжении RT.

Так, создать семью в возрасте 22—27 лет и в будущем родить одного-двух детей планируют 93% молодых людей.

Среди тех, кто хочет иметь детей, максимальную долю составляют молодые люди, ориентированные на семью с двумя детьми (46%).

«Одного ребёнка планируют завести 14% опрошенных, трёх и более — 16%. Идеологию чайлдфри разделяют 8%, что ниже показателей общероссийских социологических исследований», — подчеркнули эксперты.

9% пока не задумывались об этом, а оставшиеся 7% отказались отвечать на этот вопрос, отмечается в опросе.

Как рассказал первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, исследование ещё раз подтвердило приверженность современной молодёжи традиционным ценностям.

«Все формы государственного влияния, как материальные, так и, в первую очередь, идеологические, должны работать на изменение сложившегося тренда. Для расширенного воспроизводства треть российских семей должна иметь трёх и более детей», — заявил он.

Всего в ходе исследования было опрошено более 1,1 тыс. студентов.

Ранее аналитики образовательной платформы выяснили у преподавателей, как изменились российские студенты за десять лет.