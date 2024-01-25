Преподаватели российских вузов рассказали, как изменились студенты за десять лет

Аналитики образовательной платформы выяснили у преподавателей, как изменились российские студенты за десять лет. Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении RT, современная молодёжь отличается прагматизмом и нацеленностью на результат. Кроме того, большую роль стала играть престижность диплома и его котируемость на рынке труда, отметили специалисты.

Также, согласно данным «Академики», к процессу выбора вуза и специальности сегодня активно подключаются родители.

Помимо этого, как объяснила директор Института открытого образования Финансового университета при правительстве России Татьяна Братарчук, студенты стали более ответственно подходить к процессу получения профессиональных знаний уже с первых лет обучения.

«Так, к примеру, научной деятельностью 15 лет назад студенты начинали заниматься только к третьему курсу, сейчас многие из них увлекаются исследованиями уже с первого», — заявила она.

Отмечается, что сами преподаватели становятся более требовательными к студентам.

Как подчеркнул доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Сергей Титов, вузы стремятся как можно лучше подготовить студентов к профессиональной деятельности.

«Учебные заведения стараются учитывать актуальные требования рынка, ориентироваться на работодателей, их приоритеты и ожидания», — пояснил специалист.

По мнению экспертов, современные студенты более стрессоустойчивы и стали спокойнее относиться к сессиям.

«В вузах на подготовку к экзаменам стало выделяться меньше времени, вес экзамена стал не абсолютным, как это часто было ранее. Сегодня итоговая оценка складывается не только из экзаменационной работы, а ещё и из общей успеваемости, посещаемости, работы на парах. Экзамен — это всего лишь часть общей оценки. Поэтому сессия — это событие не столь глобального масштаба, как это было ранее, и вызывает меньше стресса», — добавил Титов.

Ещё преподаватели выделили у современных студентов ряд новых выраженных качеств: они умеют быстро находить нужную информацию и улавливать её суть.

По словам Ирины Стрелец, доктора экономических наук, профессора МГИМО, современным студентам нельзя долго рассказывать о чём-то одном, «топтаться на месте».

«Мне иногда даже кажется, что они гораздо лучше воспринимают более быструю речь», — рассказала специалист.

Также отмечается, что современные студенты обладают выраженным критическим мышлением, они подвергают сомнению научные постулаты, смело отстаивают свою позицию.

При этом некоторые преподаватели рассказали, что студенты стали более чувствительны к критике.

«Часто даже весьма безобидные и конструктивные комментарии преподавателя, желающего скорректировать понимание студентов, вызывают с их стороны энергичное желание доказать и обосновать именно свою точку зрения. Что в целом очень даже хорошо, однако в некоторых ситуациях не совсем уместно», — заключил Сергей Титов.

Ранее в российских вузах прокомментировали RT идею разрешить студентам пользоваться нейросетями для подготовки курсовых и дипломных работ.