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Большинство россиянок время от времени совершают импульсивные траты

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В преддверии Международного женского дня аналитики выяснили, как женщины относятся к деньгам и планированию бюджета.
Большинство россиянок время от времени совершают импульсивные траты
  • Gettyimages.ru

Почти треть респонденток (29%) отметили, что им полностью хватает их заработка, ещё 47% признались, что хватает впритык, а 47% сообщили, что у них есть накопления, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Семейный бюджет планируют 55% респонденток, ещё 12% хотели бы заняться этим в будущем.

При этом 64% опрошенных иногда позволяют себе импульсивные покупки, ещё 14% иногда совершают их, хотя и относятся к этому негативно, и только 21% никогда не допускают спонтанных трат.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.

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