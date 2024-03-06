Большинство россиянок время от времени совершают импульсивные траты

В преддверии Международного женского дня аналитики выяснили, как женщины относятся к деньгам и планированию бюджета.

Почти треть респонденток (29%) отметили, что им полностью хватает их заработка, ещё 47% признались, что хватает впритык, а 47% сообщили, что у них есть накопления, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни».

Семейный бюджет планируют 55% респонденток, ещё 12% хотели бы заняться этим в будущем.

При этом 64% опрошенных иногда позволяют себе импульсивные покупки, ещё 14% иногда совершают их, хотя и относятся к этому негативно, и только 21% никогда не допускают спонтанных трат.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые планируют брать ипотеку. По её словам, следует, прежде всего, правильно оценить свои финансовые возможности.