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Аналитик Муртазин спрогнозировал рост рынка складных смартфонов в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил мнение, что продажи складных смартфонов в России будут расти.
Аналитик Муртазин спрогнозировал рост рынка складных смартфонов в России
  • Gettyimages.ru
  • © VCG/VCG

Устройств с большим гибким экраном будет продаваться всё больше, при этом их стоимость, как и цена ремонта, останется достаточно высокой, поделился специалист в интервью Радио Sputnik.

«Массовыми они никогда не будут, то есть это всё равно будет верхний сегмент рынка. Ждать, что этот сегмент через пять лет займёт 20% рынка, точно не стоит, будет до 5—7%», — считает Муртазин.

По его словам, продажи показывают, что складные смартфоны уже вытесняют флагманы, хотя и являются на сегодняшний момент самыми дорогостоящими средствами связи.

Ранее руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов заявил, что в течение трёх лет пользователи мобильных телефонов могут столкнуться с изменениями, которые будут связаны с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

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