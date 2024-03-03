Киберэксперт Тушканов назвал новации, которые появятся с развитием ИИ

Руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов заявил, что в течение трёх лет пользователи мобильных телефонов могут столкнуться с изменениями, которые будут связаны с развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Если голосовые и видеофейки получат дальнейшее широкое распространение, вновь возникнет необходимость в обычных телефонных звонках, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, по его мнению, появится новое ответвление в кибербезопасности: защита больших языковых моделей (таких как ChatGPT, GigaChat) для обхода атак нового класса.

Третье изменение будет заключаться в появлении в смартфонах персональных помощников, имеющих допуск ко всем данным в гаджете.

Ранее генеральный директор агентства «ИНФОЛайн-аналитика» Михаил Бурмистров в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что доля китайских смартфонов на российском рынке будет расти.