RT в Telegram
Подпишись

Киберэксперт Тушканов назвал новации, которые появятся с развитием ИИ

Короткая ссылка
Руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов заявил, что в течение трёх лет пользователи мобильных телефонов могут столкнуться с изменениями, которые будут связаны с развитием искусственного интеллекта (ИИ).
Киберэксперт Тушканов назвал новации, которые появятся с развитием ИИ
  • globallookpress.com

Если голосовые и видеофейки получат дальнейшее широкое распространение, вновь возникнет необходимость в обычных телефонных звонках, поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, по его мнению, появится новое ответвление в кибербезопасности: защита больших языковых моделей (таких как ChatGPT, GigaChat) для обхода атак нового класса.

Третье изменение будет заключаться в появлении в смартфонах персональных помощников, имеющих допуск ко всем данным в гаджете.

Ранее генеральный директор агентства «ИНФОЛайн-аналитика» Михаил Бурмистров в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что доля китайских смартфонов на российском рынке будет расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить