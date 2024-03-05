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В Тюменской области человек погиб в результате аварии

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В УГИБДД по Тюменской области заявили, что на 35-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск человек погиб в результате того, что часть колеса автомобиля КамАЗ влетела в форточку эвакуатора, который двигался по соседней полосе.
В Тюменской области человек погиб в результате аварии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

«Металлическая часть от отлетевшего колеса большегруза влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя. Трагедия произошла сегодня на 35-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменском районе», — отмечается в заявлении.

По предварительным данным, у грузовика оторвало колесо, одна из металлических частей влетела в боковое стекло эвакуатора. Водитель машины погиб на месте.

Ранее в Челябинской области уснувший за рулём водитель погиб в аварии с КамАЗом.

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