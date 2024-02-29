В Челябинской области уснувший за рулём водитель погиб в аварии с КамАЗом
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГИБДД по региону.
Авария произошла около 11:00 на 58-м километре автодороги Челябинск — Троицк.
При выезде на встречку водитель Daewoo Nexia по касательной столкнулся с задним левым колесом КамАЗа. Это привело к столкновению с Daewoo автомобилей ВАЗ-2111 и Mitsubishi Pajero, которые ехали следом за уснувшим водителем. От полученных травм виновник аварии скончался на месте.
Ранее в Новосибирске произошла авария с участием маршрутного автомобиля и грузовика.