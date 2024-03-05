Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в разных регионах
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что речь идёт о Волковском производственном комплексе «ФосАгро» в Ленинградской области, заводе глубокой переработки масличных культур в Алексеевке Белгородской области и предприятии по первичной и последующей переработке мясной продукции в Рузаевке в Мордовии.
Отмечается, что все три предприятия позволят России кратно нарастить производство и обработку различной продукции, в частности удобрений, сои и мясоколбасных товаров.
Ранее Путину во время посещения им тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставропольском крае показали прототип роботизированного комбайна, который собирает томаты.