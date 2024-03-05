Лауреат конкурса по родным языкам Пандо рассказала о методиках преподавания
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Конкурс проходил с 26 февраля по 1 марта в Салехарде (Ямало-Ненецкий АО).
«Этот конкурс для меня был не ради победы, а ради получения ярких эмоций, обмена опытом и укрепления своих навыков. Придумывая мастер-класс, я заглянула в свой педагогический чемодан и стала подбирать такие приёмы работы, которые были бы интересны и полезны аудитории», — заявила Пандо в беседе с изданием «Ямал 1».
По её словам, она хотела, чтобы дети полюбили язык и родной край.
«На мастер-классах я использовала такие приёмы, как сюжетно-ролевая игра, работа с мини-проектом, постановка проблемного вопроса и игра «продолжи предложение», — сообщила педагог.
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