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Лауреат конкурса по родным языкам Пандо рассказала о методиках преподавания

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Лауреат окружного конкурса по родным языкам Ольга Пандо рассказала о методиках преподавания, которые помогли ей пройти в заключительный этап всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
Лауреат конкурса по родным языкам Пандо рассказала о методиках преподавания
  • Gettyimages.ru

Конкурс проходил с 26 февраля по 1 марта в Салехарде (Ямало-Ненецкий АО).

«Этот конкурс для меня был не ради победы, а ради получения ярких эмоций, обмена опытом и укрепления своих навыков. Придумывая мастер-класс, я заглянула в свой педагогический чемодан и стала подбирать такие приёмы работы, которые были бы интересны и полезны аудитории», — заявила Пандо в беседе с изданием «Ямал 1».

По её словам, она хотела, чтобы дети полюбили язык и родной край.

«На мастер-классах я использовала такие приёмы, как сюжетно-ролевая игра, работа с мини-проектом, постановка проблемного вопроса и игра «продолжи предложение», — сообщила педагог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане представили толковый словарь татарского языка.

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