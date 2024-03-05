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Петербург отремонтирует 98 объектов в Мариуполе

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Санкт-Петербург продолжает принимать участие в восстановлении Мариуполя. В новую программу помощи вошли 98 объектов.
Петербург отремонтирует 98 объектов в Мариуполе
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Все поручения президента выполняются качественно в срок. Восстановление города продумано до мелочей. Прежде всего мы занимаемся утраченной социальной инфраструктурой, жильём и общественными местами», — заявил вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв, который находится в Мариуполе.

По его словам, города также обмениваются опытом в других сферах.

До конца 2024 года в больницы Мариуполя из Петербурга планируют направить 180—200 врачей, передаёт ИА «Росбалт» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В 2022—2023 годах в Мариуполе работали 179 петербургских медиков, с начала 2024 года там начали трудиться 45 специалистов.

В конце февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе идут восстановительные работы в исторической части города.

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