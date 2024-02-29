Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе восстанавливают историческую часть города

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что в Мариуполе в настоящий момент идут восстановительные работы в исторической части города.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Если два года назад основной задачей было пустить свет, газ, тепло, электричество, то сейчас мы уже восстанавливаем историческую часть Мариуполя», — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в течение текущего года будут закончены работы по строительству основных объектов.

Ранее Марат Хуснуллин заявил о начале восстановления Азовского морского института в Мариуполе.