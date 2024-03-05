Путин поручил контролировать ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев

Президент России Владимир Путин поручил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву держать на контроле ситуацию с ценами на дизельное топливо для аграриев.

По его словам, министерство должно сказать, какие меры необходимо предпринять по топливу для аграриев.

«Можете не сомневаться: я поддержу любое решение — и мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают — любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он подчеркнул, что решение «должно быть сбалансированным» и приемлемым в том числе для энергетиков.

Также российский лидер обратил внимание на то, что решения «должны быть приняты своевременно».

Путин поручил Патрушеву держать данный вопрос на контроле.

Ранее Путин заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него $43,5 млрд.