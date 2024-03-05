Специалист Контарёва заявила о важности поддержки многодетных семей

Президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарёва заявила о важности поддержки многодетных семей.

«Любая выплата для многодетных будет полезна, потому что семья перераспределит свои ресурсы, может быть, где-то сможет там на ремонт выделить, где-то на образование, где-то какую-то ещё решить задачу, которая бы без этих денег решалась немножко тяжелее», — сказала она в беседе с «Радио 1».

По её словам, чем больше поддержки получают многодетные семьи, тем лучше.

Контарёва также выразила мнение, что замечательной поддержкой является компенсация школьной формы.

Ранее в ХМАО рассказали о мерах по улучшению рождаемости в регионе.