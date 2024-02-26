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В ХМАО рассказали о мерах по улучшению рождаемости в регионе

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала о мерах по улучшению рождаемости в регионе.
В ХМАО рассказали о мерах по улучшению рождаемости в регионе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает URA.RU, на пресс-конференции Комарова указала, что в регионе обеспечивается здоровье женщины на всех этапах для того, чтобы поддерживать репродуктивный потенциал семьи в целом.

«Также упомяну о наших специальных сертификатах «Буду мамой». На эту проблему обращал внимание и президент Российской Федерации. Тогда, когда женщина принимает решение рожать ребёнка или отложить рождение, государство, гражданское общество создаёт условия для того, чтобы всё-таки принималось решение в пользу того, чтобы ребёнок родился», — заявила Комарова.

Она добавила, что в регионе 74 тыс. семей, у которых родился ребёнок, получили подарки «Расту в Югре».

Также правительство округа выплачивает проиндексированный Югорский капитал с рождения второго и последующих детей.

Ранее сообщалось, что рождаемость в Казани в 2023 году выросла на 3%.

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