Камеры видеонаблюдения установят на пляжах в Балтийске

В Балтийске Калининградской области на пляжной полосе установят камеры видеонаблюдения «Безопасного города».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с инициативой установить камеры видеонаблюдения в местах массового отдыха населения выступило ГУ МЧС России по Калининградской области.

Муниципальные власти также отметили, что контроль пляжной полосы поспособствует созданию привлекательной и безопасной туристско-рекреационной среды.

Ранее в правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.