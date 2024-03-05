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Камеры видеонаблюдения установят на пляжах в Балтийске

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В Балтийске Калининградской области на пляжной полосе установят камеры видеонаблюдения «Безопасного города».
Камеры видеонаблюдения установят на пляжах в Балтийске
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Отмечается, что с инициативой установить камеры видеонаблюдения в местах массового отдыха населения выступило ГУ МЧС России по Калининградской области.

Муниципальные власти также отметили, что контроль пляжной полосы поспособствует созданию привлекательной и безопасной туристско-рекреационной среды.

Ранее в правительстве Удмуртии рассказали о выделении 93 млн рублей на развитие туристического бизнеса в регионе.

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