В Челябинской области завели дело после ДТП с возгоранием двух фур и гибелью водителя

В Челябинской области завели уголовное дело после ДТП, в результате которого загорелись две фуры и погиб один из водителей.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону. «В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — заявили в ведомстве. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Авария произошла утром 4 марта на 1667-м километре трассы Москва — Челябинск. Ранее сообщалось, что четырёхлетнего мальчика, чья семья погибла в ДТП под Усть-Катавом 4 марта, в тяжёлом состоянии доставили в Челябинскую ОДКБ.