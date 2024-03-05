В Челябинской области завели дело после ДТП с возгоранием двух фур и гибелью водителя
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
«В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Авария произошла утром 4 марта на 1667-м километре трассы Москва — Челябинск.
Ранее сообщалось, что четырёхлетнего мальчика, чья семья погибла в ДТП под Усть-Катавом 4 марта, в тяжёлом состоянии доставили в Челябинскую ОДКБ.