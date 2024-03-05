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В Челябинской области завели дело после ДТП с возгоранием двух фур и гибелью водителя

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В Челябинской области завели уголовное дело после ДТП, в результате которого загорелись две фуры и погиб один из водителей.
В Челябинской области завели дело после ДТП с возгоранием двух фур и гибелью водителя
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«В отношении водителя, спровоцировавшего ДТП, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Авария произошла утром 4 марта на 1667-м километре трассы Москва — Челябинск.

Ранее сообщалось, что четырёхлетнего мальчика, чья семья погибла в ДТП под Усть-Катавом 4 марта, в тяжёлом состоянии доставили в Челябинскую ОДКБ.

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