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Пострадавшего в ДТП под Усть-Катавом ребёнка доставили в больницу Челябинска

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Четырёхлетнего мальчика, чья семья погибла в ДТП под Усть-Катавом 4 марта, в тяжёлом состоянии доставили в Челябинскую ОДКБ.

В аварии погибли его родители и брат с сестрой, сообщает URA.RU.

«Ребёнок получил множественные травмы, состояние по-прежнему тяжёлое, врачи оказывают всю необходимую помощь», — уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

Накануне автомобиль Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110, где находилась семья из пяти человек. Четверо погибли на месте. В иномарке пострадали 19-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что семилетний ребёнок получил травмы в результате массовой аварии в Екатеринбурге.

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