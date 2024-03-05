Пользователи платформы «Электронный дом» получили более пяти миллионов баллов

В Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что с начала 2024 года пользователи платформы «Электронный дом» получили более 5 млн баллов за активность.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, в том числе более 2,4 млн баллов было зачислено за оплату коммунальных услуг по единому платёжному документу (ЕПД).

В 2023 году пользователи платформы «Электронный дом» за активность получили более 32 млн городских баллов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии после капитального ремонта центра госуслуг в Хамовниках.