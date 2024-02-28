В Хамовниках открыли обновлённый центр госуслуг района

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об открытии после капитального ремонта центра госуслуг в Хамовниках.

Об этом сообщает НСН.

«В центре есть всё необходимое: комфортные и современные пространства для ожидания, детский уголок. Для горожан открыто 50 окон приёма, появился кабинет для неторжественной регистрации брака, увеличилась зона электронных услуг с трёх до девяти компьютеров в свободном доступе», — заявила Ракова.

Также в центре оборудованы тактильные индикаторы и мнемосхема для людей с ограниченными возможностями по зрению, специализированное расширенное окно приёма.

Ранее сообщалось, что оренбургские МФЦ оказали более двух миллионов услуг в 2023 году.