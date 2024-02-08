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Оренбургские МФЦ оказали более двух миллионов услуг в 2023 году

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Многофункциональные центры Оренбургской области оказали более 2 млн услуг в 2023 году. Более 1,5 млн обращений касались предоставления федеральных услуг, более 69 тыс. — федеральных.
Оренбургские МФЦ оказали более двух миллионов услуг в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Уровень удовлетворённости жителей региона услугами МФЦ составляет 99,8%. Оренбуржцы высоко оценивают работу МФЦ, и это закономерно. Постоянно повышается качество и скорость обслуживания, офисы адаптируются под запросы граждан, расширяется функционал», — заявил губернатор Денис Паслер.

Чаще всего жители обращались по поводу регистрации права собственности на недвижимое имущество — более 400 тыс. заявлений.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что цели цифровой трансформации — это удобство для человека и эффективность государства.

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