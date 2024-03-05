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В Челябинской области проводят проверку по факту избиения школьницы

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В Челябинской области организовали проверку по факту избиения школьницы, запись которого выложили в интернет её одноклассницы.
В Челябинской области проводят проверку по факту избиения школьницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.

«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, согласно которой в селе Аргаяш Челябинской области две девочки 15 и 16 лет применяют насилие в отношении сверстницы. Свои противоправные действия они снимают на видео», — заявили в пресс-службе ведомства.

К проверке подключилась и региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию об избитом подростке в Сургуте.

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