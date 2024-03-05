В Челябинской области проводят проверку по факту избиения школьницы
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное СУ СК России.
«В ходе мониторинга СМИ и соцсетей выявлена публикация, согласно которой в селе Аргаяш Челябинской области две девочки 15 и 16 лет применяют насилие в отношении сверстницы. Свои противоправные действия они снимают на видео», — заявили в пресс-службе ведомства.
К проверке подключилась и региональная прокуратура.
Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию об избитом подростке в Сургуте.