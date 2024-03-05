Следователи проверяют сообщения об избитом подростке в Сургуте

Следователи проверяют информацию об избитом подростке в Сургуте, заявили в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Об этом сообщает URA.RU.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.

Устанавливаются участники и очевидцы случившегося.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что по факту случившегося в Сургуте проводит проверку региональная прокуратура.