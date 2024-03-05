Следователи проверяют сообщения об избитом подростке в Сургуте
Об этом сообщает URA.RU.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Сургуте подростки причинили телесные повреждения несовершеннолетнему. По данному сообщению следственным отделом по городу Сургуту организована процессуальная проверка», — заявили в ведомстве.
Устанавливаются участники и очевидцы случившегося.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что по факту случившегося в Сургуте проводит проверку региональная прокуратура.