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В ХМАО проводят проверку по факту нападения неизвестных на подростка

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В Сургуте проводят проверку по факту избиения подростка неизвестными лицами, заявили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.
В ХМАО проводят проверку по факту нападения неизвестных на подростка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Сургута организовала проверку по информации, размещённой в СМИ, о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений неизвестными лицами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Калужской области мужчина столкнул двух девочек головами.

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