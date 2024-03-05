В ХМАО проводят проверку по факту нападения неизвестных на подростка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«По поручению прокуратуры округа прокуратура города Сургута организовала проверку по информации, размещённой в СМИ, о причинении несовершеннолетнему телесных повреждений неизвестными лицами. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Калужской области мужчина столкнул двух девочек головами.