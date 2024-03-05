Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Коломойскому

Кошехабльский районный суд Республики Адыгея удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к экс-губернатору Днепропетровской области Украины Игорю Коломойскому* и связанным с ним лицам о запрете деятельности их объединения.

Об этом проинформировал официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Как было установлено, Коломойский и связанные с ним лица вели экстремистскую деятельность, а также финансировали вооружённые формирования Украины.

В связи с этим суд обратил в доход государства имущество, которое им принадлежало.

«Так, в федеральную собственность взыскано 100% долей в уставных капиталах ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг» стоимостью свыше 5,1 млрд рублей», — отметил Иванов.

Отмечается, что ежегодная выручка указанных компаний составляет более 1,7 млрд рублей. При этом их валовая прибыль составляет 250 млн рублей.

«Из незаконного владения ответчиков в казну изъяты здание и шесть помещений в центре Москвы (5,5 тыс. кв. м), а также 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения (5573 га) во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях стоимостью свыше 6 млрд рублей», — заявил он.

Суд по ходатайству прокурора обратил данное решение к немедленному исполнению.

Ранее Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей Коломойского и уменьшил сумму залога до 2,4 млрд гривен (более $52,2 млн).

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.