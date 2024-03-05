Светофоры установят и модернизируют по 270 адресам в Москве

В Департаменте транспорта Москвы рассказали об установке и модернизации городских светофоров по 270 адресам.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В 2024 году мы обновим светофоры по 202 адресам: заменим оборудование, установим дополнительные секции, звуковые сигналы. Ещё в 68 точках разместим новые объекты», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил чиновник, работы проведут на аварийных местах, территориях возле социальных объектов, мест досуга, вокруг станций метро во всех округах столицы.

Ранее сообщалось, что в парке «Яуза» оборудовали несколько детских и спортивных площадок в 2023 году.