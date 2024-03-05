RT в Telegram
Подпишись

Светофоры установят и модернизируют по 270 адресам в Москве

Короткая ссылка
В Департаменте транспорта Москвы рассказали об установке и модернизации городских светофоров по 270 адресам.
Светофоры установят и модернизируют по 270 адресам в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«В 2024 году мы обновим светофоры по 202 адресам: заменим оборудование, установим дополнительные секции, звуковые сигналы. Ещё в 68 точках разместим новые объекты», — заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как отметил чиновник, работы проведут на аварийных местах, территориях возле социальных объектов, мест досуга, вокруг станций метро во всех округах столицы.

Ранее сообщалось, что в парке «Яуза» оборудовали несколько детских и спортивных площадок в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить