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В парке «Яуза» оборудовали несколько детских и спортивных площадок в 2023 году

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В Москве в минувшем году завершился первый этап благоустройства территории в парке «Яуза» на участке Сельскохозяйственной улицы. Специалисты обустроили две детские и пять спортивных площадок.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы и на пресс-службу столичного Департамента капремонта.

На одной из детских площадок площадью почти 450 кв. м появились большая канатная башня с горкой, полоса препятствий, качели, развивающие панели и карусели. Вторая, двухуровневая, площадью свыше 960 кв. м стала детским кластером.

Что касается спортивных зон, то в парке организовали воркаут-площадку размером около 270 кв. м и спортивный кластер площадью более 1,22 тыс. кв. м с зонами для игры в баскетбол, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, пляжный волейбол, пинг-понг, бадминтон, а также с зоной с силовыми тренажёрами.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице открыли 354 спортплощадки для зимнего отдыха на базе образовательных учреждений.

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