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В Митине построят общественно-деловые объекты и производства по программе КРТ

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о предстоящем строительстве общественно-деловых объектов и производств в районе Митино по программе комплексного развития территорий.
В Митине построят общественно-деловые объекты и производства по программе КРТ
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 га на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест», — сказал Ефимов.

Как отметил чиновник, инвестиции составят около 6 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект — более 396 млн рублей.

Как, в свою очередь, добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, на территории также запланировано возведение производства лёгкой промышленности общей площадью более 58 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ.

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