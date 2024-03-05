В Митине построят общественно-деловые объекты и производства по программе КРТ
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В ходе комплексного развития неэффективно используемого участка площадью 5,62 га на северо-западе столицы инвесторы смогут построить общественно-деловые объекты и производства, где будет создана почти тысяча рабочих мест», — сказал Ефимов.
Как отметил чиновник, инвестиции составят около 6 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект — более 396 млн рублей.
Как, в свою очередь, добавил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, на территории также запланировано возведение производства лёгкой промышленности общей площадью более 58 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось, что в Челябинске возведут десять жилых комплексов по программе КРТ.