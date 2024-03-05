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В Москве запланировали капремонт 2300 домов в 2024 году

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о предстоящем капитальном ремонте более 2,3 тыс. домов в 2024 году.
В Москве запланировали капремонт 2300 домов в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Больше всего объектов обновим в Центральном (463), Северном (318) и Южном (247) административных округах», — заявил Бирюков.

Он также отметил, что особое внимание уделят работам, связанным с заменой лифтового оборудования в многоэтажках.

В рамках программы капремонта в 2024 году планируется заменить более 2,6 тыс. лифтов.

Ранее сообщалось, что в Москве начался капитальный ремонт корпуса №8 городской клинической больницы им. С.П. Боткина.

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