В Москве запланировали капремонт 2300 домов в 2024 году
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Больше всего объектов обновим в Центральном (463), Северном (318) и Южном (247) административных округах», — заявил Бирюков.
Он также отметил, что особое внимание уделят работам, связанным с заменой лифтового оборудования в многоэтажках.
В рамках программы капремонта в 2024 году планируется заменить более 2,6 тыс. лифтов.
Ранее сообщалось, что в Москве начался капитальный ремонт корпуса №8 городской клинической больницы им. С.П. Боткина.