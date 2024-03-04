В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской ГКБ

В Москве начался капитальный ремонт корпуса №8 городской клинической больницы им. С.П. Боткина.

Здание, построенное в 1911 году, является объектом культурного наследия и входит в архитектурный ансамбль всего больничного комплекса, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Работы проводятся в связи с износом инженерных систем и части конструкций. Специалисты обновят помещения изнутри, заменят кровельное покрытие площадью свыше 900 кв. м, отреставрируют фасад. Окружающую территорию благоустроят.

Ранее НСН со ссылкой на слова главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова сообщала, что строители подготовили демонстрационную площадку, на которой представили несколько вариантов оформления палат для нового корпуса Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.