В Подмосковье 3 млрд рублей направят на модернизацию сети уличного освещения

На развитие и модернизацию сети уличного освещения в Московской области направят около 3 млрд рублей в 2024 году в рамках реализации проекта «Светлый город».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В 2024 году планируется модернизировать уличное освещение на не менее чем 89 объектах в 48 городских округах», — прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.

В этом году в области заменят более 51 тыс. светильников и установят автоматику в 1,5 тыс. шкафов управления.

Проведённый ранее опрос показал, что для россиян важно, как выглядит их придомовая территория. Так, 37% опрошенных признались, что данный фактор был одним из главных при покупке или аренде жилья.