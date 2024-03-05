В Подмосковье 3 млрд рублей направят на модернизацию сети уличного освещения
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«В 2024 году планируется модернизировать уличное освещение на не менее чем 89 объектах в 48 городских округах», — прокомментировал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ Игорь Коханый.
В этом году в области заменят более 51 тыс. светильников и установят автоматику в 1,5 тыс. шкафов управления.
Проведённый ранее опрос показал, что для россиян важно, как выглядит их придомовая территория. Так, 37% опрошенных признались, что данный фактор был одним из главных при покупке или аренде жилья.