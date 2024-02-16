Россияне поделились своим представлением об идеальном дворовом пространстве

Недавний опрос показал, что для россиян важно, как выглядит их придомовая территория. Так, например, 37% признались, что данный фактор был одним из главных при покупке или аренде жилья.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос девелопера «Главстрой Регионы».

Порядка 38% респондентов рассказали, что часто проводят время во дворе, особенно в вечернее время. В качестве досуга они предпочитают занятия спортом, общение с соседями или спокойный отдых. Ещё 15% выбирают придомовую территорию в качестве площадки для прогулок с детьми по выходным.

Четверть опрошенных (25%) убеждены, что идеальный двор должен включать в себя продуманные архитектурную и ландшафтную концепции. 23% хотели бы видеть там зоны для тихого и спокойного отдыха.

Для 20% важной составляющей дворового пространства являются игровые и нейродинамические площадки, а для 13% — спортивные.

Кроме того, 7% опрошенных хотели бы видеть у себя во дворе благоустроенные зоны для барбекю, 7% — площадки для выгула собак, а 5% — центры досуга и обучения.

Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.