Россияне поделились своим представлением об идеальном дворовом пространстве
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос девелопера «Главстрой Регионы».
Порядка 38% респондентов рассказали, что часто проводят время во дворе, особенно в вечернее время. В качестве досуга они предпочитают занятия спортом, общение с соседями или спокойный отдых. Ещё 15% выбирают придомовую территорию в качестве площадки для прогулок с детьми по выходным.
Четверть опрошенных (25%) убеждены, что идеальный двор должен включать в себя продуманные архитектурную и ландшафтную концепции. 23% хотели бы видеть там зоны для тихого и спокойного отдыха.
Для 20% важной составляющей дворового пространства являются игровые и нейродинамические площадки, а для 13% — спортивные.
Кроме того, 7% опрошенных хотели бы видеть у себя во дворе благоустроенные зоны для барбекю, 7% — площадки для выгула собак, а 5% — центры досуга и обучения.
Ранее НСН сообщала, что на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве проведут работы по благоустройству территории. В результате там появится парк площадью 2 га с оригинальными ландшафтными и архитектурными решениями.